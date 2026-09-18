Loi 21 et diplomatie

La rentrée parlementaire à Ottawa est lundi le 21 septembre: quelles seront les priorités du gouvernement Carney?
Fort de sa majorité, le premier ministre fera face à plusieurs élections partielles clés, notamment au Québec.
Au-delà de sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies, M. Carney devra préciser le statut du Canada comme membre associé de l'Union européenne et présenter un budget cet automne.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas brosser le portrait de la politique fédérale, vendredi à Lagacé le matin.
Autre sujet abordé
- Les retombées de la décision à venir de la Cour suprême sur la loi 21.
«Le défi de Mark Carney: est-ce qu'il peut simultanément être le premier ministre des grands investissements et celui de la discipline financière?»