Loi 21 et diplomatie

La rentrée parlementaire à Ottawa est lundi le 21 septembre: quelles seront les priorités du gouvernement Carney?

Fort de sa majorité, le premier ministre fera face à plusieurs élections partielles clés, notamment au Québec.

Au-delà de sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies, M. Carney devra préciser le statut du Canada comme membre associé de l'Union européenne et présenter un budget cet automne.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas brosser le portrait de la politique fédérale, vendredi à Lagacé le matin.

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