Des commerçants et des citoyens inquiets

Une vague d'incendies criminels frappe plusieurs restaurants des Laurentides et de Lanaudière depuis 2023, semant l'inquiétude chez les commerçants et les citoyens.

La situation ne semble pas s'essouffler, alors que trois établissements ont été ciblés par des tirs de cocktails Molotov au cours des derniers mois dans un périmètre très restreint.

Écoutez la journaliste Josianne Binette aborder le tout, jeudi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Face à cette menace constante, les municipalités et la Sûreté du Québec ont intensifié les patrouilles, poussant même certains restaurateurs à engager des firmes de sécurité privée.