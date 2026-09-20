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Controverse autour du conflit israélo-palestinien

Macklemore retiré de sa tournée: Ed Sheeran présente ses excuses

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 septembre 2026 09:40

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Henry Arnaud
Henry Arnaud
Macklemore retiré de sa tournée: Ed Sheeran présente ses excuses
Macklemore a été retiré de la tournée du chanteur. / AP Photo

Le chanteur Ed Sheeran s'est retrouvé dans l'eau chaude au cours des derniers jours, après avoir retiré le rappeur Macklemore de sa tournée en raison de ses propos en soutien à Gaza.

Avant de débuter son spectacle à Philadelphie, le chanteur a pris le temps de s'adresser à la foule pour s'excuser et clarifier la situation, qualifiant le conflit au Moyen-Orient de situation «insoutenable».

Plusieurs de ses musiciens ont quitté la tournée à la suite de ce scandale.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, discuter de ce scandale, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

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