Controverse autour du conflit israélo-palestinien

Le chanteur Ed Sheeran s'est retrouvé dans l'eau chaude au cours des derniers jours, après avoir retiré le rappeur Macklemore de sa tournée en raison de ses propos en soutien à Gaza.

Avant de débuter son spectacle à Philadelphie, le chanteur a pris le temps de s'adresser à la foule pour s'excuser et clarifier la situation, qualifiant le conflit au Moyen-Orient de situation «insoutenable».

Plusieurs de ses musiciens ont quitté la tournée à la suite de ce scandale.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, discuter de ce scandale, dimanche, au micro de Denis Lévesque.