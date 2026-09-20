Lors des World Airline Awards, l'équivalent des Oscars pour les transporteurs aériens, Air Transat a été nommé meilleure compagnie aérienne «loisir» au monde.

Ces prix sont votés par les voyageurs eux-mêmes.

Air Canada a pour sa part remporté le titre de meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord, se hissant au 17ème rang mondial.

La compagnie Flair Airlines, reconnu pour ses vols à bas prix, effectue un grand retour sur le marché de l'aviation en offrant plusieurs liaisons de Montréal vers des destinations touristiques prisées telles que Puerto Vallarta, Punta Cana et Cancun.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre aborder le tout, dimanche, en compagnie de l'animateur Denis Lévesque.