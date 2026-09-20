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Selon les grands philosophes

«Qu'est-ce que la vraie générosité?» -Frédéric Bérard

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 septembre 2026 09:40

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
«Qu'est-ce que la vraie générosité?» -Frédéric Bérard
Frédéric Bérard / Cogeco Média

Qu'est-ce que la vraie générosité? C'est la quesiton que soumet le chroniqueur Frédéric Bérard à l'animateur Denis Lévesque et les auditeurs de Signé Lévesque.

Il présente l'approche des plus grands philosophes face au concept de générosité.

Écoutez la chronique de Frédéric Bérard à ce sujet, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.

«Qu'est-ce que la vraie générosité? Aristote dit oui, la vraie générosité existe, mais il faut arriver au juste milieu. C'est la générosité du juste milieu. Si tu donnes trop et à n'importe qui, c'est un peu stupide, c'est pas de la générosité. Et si tu ne donnes pas assez bien, t'es avare, t'es cheap.»

Frédéric Bérard

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