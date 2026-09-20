Selon les grands philosophes

Qu'est-ce que la vraie générosité? C'est la quesiton que soumet le chroniqueur Frédéric Bérard à l'animateur Denis Lévesque et les auditeurs de Signé Lévesque.
Il présente l'approche des plus grands philosophes face au concept de générosité.
Écoutez la chronique de Frédéric Bérard à ce sujet, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.
«Qu'est-ce que la vraie générosité? Aristote dit oui, la vraie générosité existe, mais il faut arriver au juste milieu. C'est la générosité du juste milieu. Si tu donnes trop et à n'importe qui, c'est un peu stupide, c'est pas de la générosité. Et si tu ne donnes pas assez bien, t'es avare, t'es cheap.»