Selon les grands philosophes

Qu'est-ce que la vraie générosité? C'est la quesiton que soumet le chroniqueur Frédéric Bérard à l'animateur Denis Lévesque et les auditeurs de Signé Lévesque.

Il présente l'approche des plus grands philosophes face au concept de générosité.

Écoutez la chronique de Frédéric Bérard à ce sujet, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.