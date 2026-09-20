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Villeneuve, l'ascension d'une légende

«Le film n'est pas à propos des autos, il est à propos de l'humain» -Rémi Goulet

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 septembre 2026 09:54

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«Le film n'est pas à propos des autos, il est à propos de l'humain» -Rémi Goulet
Rémi Goulet a souligné l'implication de la famille Villeneuve dans l'écriture de cette biographie. / CP - Handout - TIFF

Le film biographique Villeneuve : L'ascension d'une légende retrace la carrière exceptionnelle du célèbre pilote automobile québécois Gilles Villeneuve, incarné par le comédien Rémi Goulet.

Après un tournage qui s'est étalé sur près de deux ans, le long métrage réalisé par Daniel Roby a été présentée en première mondiale au Festival international du film de Toronto.

Rémi Goulet souligne l'aspect humain de cette œuvre, qui retrace le parcours du champion automobile, de ses débuts en motoneige jusqu'à son arrivée au sommet de la Formule 1.

Écoutez le comédien Rémi Goulet, qui incarne le rôle de Gilles Villeneuve, discuter de ce film, dimanche, à Signé Lévesque.

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