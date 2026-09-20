Le film biographique Villeneuve : L'ascension d'une légende retrace la carrière exceptionnelle du célèbre pilote automobile québécois Gilles Villeneuve, incarné par le comédien Rémi Goulet.

Après un tournage qui s'est étalé sur près de deux ans, le long métrage réalisé par Daniel Roby a été présentée en première mondiale au Festival international du film de Toronto.

Rémi Goulet souligne l'aspect humain de cette œuvre, qui retrace le parcours du champion automobile, de ses débuts en motoneige jusqu'à son arrivée au sommet de la Formule 1.

Écoutez le comédien Rémi Goulet, qui incarne le rôle de Gilles Villeneuve, discuter de ce film, dimanche, à Signé Lévesque.