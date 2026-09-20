Chine vs É-U: qui remportera la course de l'intelligence artificielle?

À l'occasion de sa revue de presse, la journaliste Caroline Bertrand se penche sur la course au développement de l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis.

En s'appuyant sur des reportages publiés dans The Guardian et le New York Times, elle souligne que la Chine accélère le développement de ces technologies en dépit des critiques de sa population concernant les répercussions sur l’emploi et la hausse du coût de la vie.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le survol de l'actualité, dimanche matin, à Signé Lévesque.

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