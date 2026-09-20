Retombées estimées à 155 millions $

Les Championnats du Monde de cyclisme de route de l'Union cycliste internationale (UCI) débute ce dimanche à Montréal.
Avec près de 200 millions de téléspectateurs qui suivront la compétition à travers le monde, les retombées économiques de cet événement sportif d'envergure sont estimées à près de 155 millions $.
Écoutez la porte-parole de Tourisme Montréal, Aurélie de Blois, discuter de ces retombées écononiques, dimanche matin, à Signé Lévesque.
« Les championnats du monde de vélo de route UCI qu'on accueille présentement à Montréal, c'est bien plus qu'une compétition de vélo, c'est une vitrine internationale exceptionnelle. C'est 200 millions de téléspectateurs à travers le monde qui vont avoir les yeux rivés sur Montréal pendant huit jours. Si on voulait investir dans une campagne publicitaire qui a autant d'impact, je ne pourrais pas vous dire combien ça coûterait.»