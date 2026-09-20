Pour financer le transport collectif

Le conseil municipal de Sherbrooke augmente sa taxe sur l'immatriculation afin de financer le transport en commun.

Face à un manque à gagner de 7,6 millions de dollars dû à la réduction du financement provincial pour le développement du transport collectif, le conseil municipal a voté une augmentation de 59 $, faisant passer cette taxe, adoptée en janvier dernier, de 34,75$ à 95,75$.

Le gouvernement du Québec a quant à lui réduit l’immatriculation de 50 $ depuis le 1ᵉʳ septembre.

Écoutez l'animateur du 107,7, Marc Toussaint, aborder le sujet, dimanche, au micro de Denis Lévesque.