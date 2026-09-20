Dangers de l'intelligence articielle

L'avancée rapide de l’intelligence artificielle soulève de plus en plus de questionnements et de débats dans la société.

Les capacités d’autoapprentissage de ces algorithmes, leur potentiel de dissimulation ainsi que la hausse des risques de fraude bancaire sont au cœur des questionnements à savoir si l'on doit mettre un frein à ces avancées.

Êtes-vous optimiste par rapport à l'intelligence artificielle?

Écoutez le chroniqueur Jean-Francois Baril faire le survol des faits d'actualité marquants, dimanche, au micro de Denis Lévesque.