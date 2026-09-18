C'est la deuxième édition de la Journée de l'album québécois, vendredi.

La chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel souligne l'importance de faire rayonner la musique d'ici à travers les commerces, les radios et les événements.

Porte-parole de l'initiative, l'animateur Sébastien Diaz rappelle qu'il s'agit simplement de faire entendre nos artistes.

Diverses sorties d'albums et prestations sont à l'honneur partout en province, notamment le spectacle à Montréal réunissant Ariane Moffatt, Vincent Vallières et plusieurs autres.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, vendredi à Lagacé le matin.