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Culture

Musique d'ici: c'est la Journée de l'album québécois!

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 septembre 2026 06:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Musique d'ici: c'est la Journée de l'album québécois!
L'essentiel du monde culturel avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

C'est la deuxième édition de la Journée de l'album québécois, vendredi. 

La chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel souligne l'importance de faire rayonner la musique d'ici à travers les commerces, les radios et les événements.

Porte-parole de l'initiative, l'animateur Sébastien Diaz rappelle qu'il s'agit simplement de faire entendre nos artistes.

Diverses sorties d'albums et prestations sont à l'honneur partout en province, notamment le spectacle à Montréal réunissant Ariane Moffatt, Vincent Vallières et plusieurs autres.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, vendredi à Lagacé le matin. 

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