Actualité sportive

Les Canadiens de Montréal a remporté leurs deux premiers matchs préparatoires face aux Maple Leafs qu'ils disputaient simultanément à Montréal et à Toronto, samedi soir.

Le gardien Samuel Montembeault, qui a connu des moments difficiles la saison dernière, a très bien paru en bloquant les 13 lancers dirigés vers lui.

Le jeune défenseur David Reinbacher parviendra-t-il à se tailler un poste avec le grand club en l'absence de Kaiden Guhle?

Un moment inusité est survenu lors du match au Centre Bell: le défenseur Arber Xhekaj a pu observer le furieux combat livré par son frère Florian sur un cellulaire à partir du banc des pénalités.

Écoutez la chronique sportive de Jean-François Baril, dimanche matin, au micro de Denis Lévesque.