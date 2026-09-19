Chronique Ministère des Transports

Le réseau routier montréalais sera fortement perturbé ce week-end en raison du Championnat du monde de cyclisme.

Le Ministère des Transports invite les automobilistes à privilégier le transport collectif.

Écoutez le porte-parole du Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, Louis-André Bertrand, à ce sujet, samedi matin, lors de l'émission Signé Lévesque.

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