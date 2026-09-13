Affichage trompeur

Certains produits en vente dans les supermarchés ayant un emballage représentant le Canada s'avèrent plutôt américains, a révélé Le Journal de Montréal.

Bleuets, fraises et framboises congelés seraient notamment concernés, plus précisément chez Costco.

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec dénonce le tout, estimant qu'il faut serrer la vis sur les exigences d'identification des produits.

Écoutez Jasmine Sauvé, directrice générale de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, déplorer la situation au micro de Denis Lévesque.