Affichage trompeur

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Aliments américains présentés comme étant canadiens: «Il faut serrer la vis»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 septembre 2026 10:16

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Aliments américains présentés comme étant canadiens: «Il faut serrer la vis»
Le Québec vent peu de produits de fruits congelés en épicerie, explique Jasmine Sauvé / La Presse Canadienne / Chris Young

Certains produits en vente dans les supermarchés ayant un emballage représentant le Canada s'avèrent plutôt américains, a révélé Le Journal de Montréal.

Bleuets, fraises et framboises congelés seraient notamment concernés, plus précisément chez Costco.

L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec dénonce le tout, estimant qu'il faut serrer la vis sur les exigences d'identification des produits.

Écoutez Jasmine Sauvé, directrice générale de l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, déplorer la situation au micro de Denis Lévesque.

«La norme de classification qu'on retrouve sur les emballages de fraises et de framboises congelées, c'est la mention "Canada A" qui est en fait une norme de classification qui vise pas à fournir de renseignements sur l'origine de l'aliment, mais plutôt c'est un gage de grosseur, de couleur, d'uniformité.»

Jasmine Sauvé

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