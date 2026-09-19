Actualité sportive

On revient sur la brillante victoire des Alouettes de Montréal par la marque de 37-25 contre les Tiger-Cats d'Hamilton.

Cependant, l'attention se porte sur un incident survenu lors des affrontements contre les Lions de la Colombie-Britannique. Le joueur Joshua Hagerty a asséné, des coups de poing à la zone génitale d'un joueur des Alouettes, entraînant l'hospitalisation de ce dernier.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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