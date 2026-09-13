Nouvelle acquisition du CH

Un an à 2,1 millions de dollars: c'est le contrat signé par le joueur Chris Kreider avec les Canadiens de Montréal.

Malgré son expérience, Martin McGuire doute de l'apport de Kreider auprès du Tricolore, alors qu'il a, selon lui, entamé sa décroissance au cours des dernières années.

Il craint notamment que Chris Kreider «bouchonne» l'attaquant du CH, Zachary Bolduc.

Écoutez le descripteur de matchs du CH au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, dimanche, dans Signé Lévesque.