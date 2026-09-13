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Nouvelle acquisition du CH

«C'est pas le Kreider des belles années qu'on va avoir» -Martin McGuire

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 septembre 2026 10:30

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jean-François Baril
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et autres

«C'est pas le Kreider des belles années qu'on va avoir» -Martin McGuire
Chris Kreider a joué avec les Rangers de New York et les Ducks d'Anaheim au cours de sa carrière dans la LNH / AP Photo / Mark J. Terrill

Un an à 2,1 millions de dollars: c'est le contrat signé par le joueur Chris Kreider avec les Canadiens de Montréal.

Malgré son expérience, Martin McGuire doute de l'apport de Kreider auprès du Tricolore, alors qu'il a, selon lui, entamé sa décroissance au cours des dernières années.

Il craint notamment que Chris Kreider «bouchonne» l'attaquant du CH, Zachary Bolduc.

Écoutez le descripteur de matchs du CH au réseau Cogeco Média, Martin McGuire, dimanche, dans Signé Lévesque.

«C'est pas le Kreider des belles années qu'on va voir. Alors là, le Canadien s'est entendu pour un an, 2,1 millions. C'est pas une grosse affaire, mais c'est un gars dont la décroissance est déjà largement en marche.»

Martin McGuire

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