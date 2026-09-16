Baisse des taux d'intérêt de la Fed

L'augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine pourrait avoir des impacts sur la population et le résultat des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le dirigeant de la Fed Kevin Warsh est allé à l'encontre de la directive du président Trump, qui l'a nommé, et qui souhaitait une baisse des taux d'intérêt.

Écoutez la chronique de politique américaine avec Valérie Beaudoin au micro de l'animateur Gino Chouinard, mercredi.