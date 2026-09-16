Baisse des taux d'intérêt de la Fed

L'augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine pourrait avoir des impacts sur la population et le résultat des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Le dirigeant de la Fed Kevin Warsh est allé à l'encontre de la directive du président Trump, qui l'a nommé, et qui souhaitait une baisse des taux d'intérêt.
Écoutez la chronique de politique américaine avec Valérie Beaudoin au micro de l'animateur Gino Chouinard, mercredi.
«C'est vraiment un effet à prévoir sur les élections de mi-mandat, parce que, de monter les taux d'intérêt, ça peut avoir de l'effet quand même sur l'économie. Et on dit que, justement, on a peut-être joué dans le terrain des élections. Les républicains commencent à dire que [la Fed] n'aurait pas dû faire ça.»