Frédéric Bérard aborde le concept du dilemme du tramway en philosophie, plus précisément en ce qui concerne l'utilisation de l’intelligence artificielle.

Avec Denis Lévesque, ils explorent plusieurs variantes du dilemme comme des enjeux familiaux et des situations extrêmes.

Faisant un parallèle avec l'intelligence artificielle, Frédéric Bérard explique le défi qu'ont les compagnies d'IA pour faire des choix éthiques.

Écoutez la chronique de Frédéric Bérard sur ce sujet philosophique, dimanche, à Signé Lévesque.