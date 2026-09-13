Frédéric Bérard aborde le concept du dilemme du tramway en philosophie, plus précisément en ce qui concerne l'utilisation de l’intelligence artificielle.
Avec Denis Lévesque, ils explorent plusieurs variantes du dilemme comme des enjeux familiaux et des situations extrêmes.
Faisant un parallèle avec l'intelligence artificielle, Frédéric Bérard explique le défi qu'ont les compagnies d'IA pour faire des choix éthiques.
Écoutez la chronique de Frédéric Bérard sur ce sujet philosophique, dimanche, à Signé Lévesque.
«En philosophie, il y a deux courants qui s'affrontent. L'utilitarisme, c'est à dire on doit penser au bien être du plus grand nombre possible [...] Si par contre vous êtes de l'autre approche, c'est l'approche éthique, déontologique, ça fait donc en sorte que ce courant là te dit: "Tu peux pas comme humain, faire une action pour tuer qui que ce soit, alors tu dois laisser aller".