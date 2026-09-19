19 septembre au Square Dorchester

Alors que 17 femmes ont été tuées depuis le début de l'année au Québec, une marche est organisée samedi à Montréal pour sensibiliser le gouvernement et faire de la violence faite aux femmes un véritable enjeu électoral.

Écoutez la chroniqueuse, autrice, animatrice et marraine du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Catherine Éthier, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Pour faire face à cette crise, Catherine Éthier réclame davantage de financements pour les hébergements d'urgence, des ressources pour l'accompagnement judiciaire et un investissement accru dans la prévention et l'éducation auprès des jeunes garçons.

La marche se déroule samedi dès 12 h 30 au Square Dorchester à Montréal.