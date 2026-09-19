Revue de presse

Le Sommet de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) avait lieu ce vendredi et les cinq principales formations politiques étaient présentes, pour discuter de l'aide aux municipalités.

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a dû écourter sa présence, elle s'est rendue d'urgence à Montréal dans un contexte marqué par la découverte d'un bébé dans un campement d'itinérants.

Écoutez la journaliste, Lucie Besse Razac, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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