Concert de Céline Dion à Paris

Malgré les imperfections de son spectacle, Céline Dion a offert une soirée «magique» à ses fans, dimanche, selon la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Bien qu'un incident technique ait eu lieu et que la voix de Céline n'était comme celle qu'on a connue il a quelques années, peu de spectateurs en sont ressortis déçus, explique-t-elle.

Catherine Beauchamp s'est également entretenue avec l'animateur français Michel Drucker, qui a vécu une soirée «en montagnes russes».

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp donner ses impressions sur le spectacle, dimanche, au micro de Denis Lévesque.