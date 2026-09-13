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Concert de Céline Dion à Paris

«C'était une soirée magique malgré les imperfections» -Catherine Beauchamp

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 septembre 2026 09:51

Avec

Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Denis Lévesque
Denis Lévesque

et autres

«C'était une soirée magique malgré les imperfections» -Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Malgré les imperfections de son spectacle, Céline Dion a offert une soirée «magique» à ses fans, dimanche, selon la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Bien qu'un incident technique ait eu lieu et que la voix de Céline n'était comme celle qu'on a connue il a quelques années, peu de spectateurs en sont ressortis déçus, explique-t-elle.

Catherine Beauchamp s'est également entretenue avec l'animateur français Michel Drucker, qui a vécu une soirée «en montagnes russes».

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp donner ses impressions sur le spectacle, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

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