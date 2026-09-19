Chronique sportive

Alors que le Canadien de Montréal amorce son camp d'entraînement avec un programme double ce samedi, la présence du nouveau venu Chris Kreider aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield relègue Juraj Slafkovsky sur le deuxième trio, une décision que plusieurs perçoivent comme une rétrogradation.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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