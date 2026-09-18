Une alliance Canada-UE

À la suite du discours du premier ministre Marc Carney devant le Parlement européen concernant le renforcement de la souveraineté et le rapprochement stratégique entre le Canada et l'Union européenne, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, s'est dit ouvert à collaborer.

Bien qu'il réfute toute idée d'une «bromance» politique, M. Blanchet estime que cette démarche présente des opportunités concrètes pour le Québec, notamment sur le plan de la culture, de la défense et de l'accès aux marchés publics.

Écoutez Yves-François Blanchet aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Tout en soulignant que le Québec constitue déjà une porte d'entrée naturelle vers l'Europe, le chef bloquiste prévient qu'il restera vigilant sur des enjeux clés, comme la protection de l'environnement, l'imposition des géants du Web et l'exploitation des énergies fossiles de l'Ouest.

Il salue toutefois la promesse du gouvernement fédéral de tenir un débat et un vote formel à la Chambre des communes sur ce projet.