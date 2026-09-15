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Vers une hausse des frais aéroportuaires?

Aéroports privatisés: «C'est un changement radical dans les façons de faire»

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Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2026 12:37

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Aéroports privatisés: «C'est un changement radical dans les façons de faire»
La privatisation d'aéroports au Canada soulève des enjeux de hausse des tarifs pour les usagers. / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

La privatisation des quatre grands aéroports du pays (Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary), annoncée par le premier ministre canadien Mark Carney, fait réagir.

Pour analyser les enjeux et les conséquences de cette décision, les commissaires reçoivent Jacques Roy, professeur émérite en gestion des transports à HEC Montréal.

Selon ce dernier, ce virage s'explique principalement par le besoin de trouver des capitaux privés colossaux pour financer les infrastructures à venir.

Quelles seront les conséquences d'une telle privatisation?

Écoutez l'expert donner son avis mardi midi à La commission. 

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