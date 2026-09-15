Vers une hausse des frais aéroportuaires?

La privatisation des quatre grands aéroports du pays (Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary), annoncée par le premier ministre canadien Mark Carney, fait réagir.

Pour analyser les enjeux et les conséquences de cette décision, les commissaires reçoivent Jacques Roy, professeur émérite en gestion des transports à HEC Montréal.

Selon ce dernier, ce virage s'explique principalement par le besoin de trouver des capitaux privés colossaux pour financer les infrastructures à venir.

Quelles seront les conséquences d'une telle privatisation?

Écoutez l'expert donner son avis mardi midi à La commission.