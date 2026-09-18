Une plateforme au grand potentiel

Créée en 2009, lors de la pandémie de H1N1, la plateforme québécoise Clic Santé gère aujourd'hui les rendez-vous de plus de 7,6 millions d'inscrits à travers la province.

Santé Québec a récemment renouvelé son entente pour une durée de quatre ans avec l'entreprise.

Écoutez le fondateur et président de Clic Santé, Stéphane Lajoie, aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il aborde ce contrat de 12 millions de dollars par année, qui permettra de maintenir la plateforme et d'en développer la capacité, alors qu'elle n'est actuellement exploitée qu'à environ 15 à 20% de son potentiel, selon lui.

Il rappelle que le système peut traiter jusqu'à 400 000 rendez-vous par jour et permet au réseau de la santé d'économiser près de 50 millions de dollars annuellement grâce à la prise de rendez-vous autonome par la population.