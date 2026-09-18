Beau ou inapproprié?

Une photo de Tom Cruise torse nu en une du magazine GQ fait réagir.
À 64 ans, l'acteur doit-il assumer son âge et rester vêtu, ou célébrer sa excellente forme physique?
Écoutez la chronique réseau sociaux de Frédéric Labelle, vendredi à Lagacé le matin.
Frédéric Labelle aborde ensuite un sujet technologique plus sombre avec l'application russe Max.
Cet outil de messagerie et de services bancaires, étroitement lié au gouvernement de Vladimir Poutine, soulève de graves inquiétudes de surveillance de masse, ce qui a mené à son interdiction au sein de l'Union européenne.