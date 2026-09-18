Le vétéran attaquant sur le 1er trio

Les Canadiens de Montréal entament leur préparation avec deux matchs disputés simultanément contre les Maple Leafs de Toronto samedi soir.
L'entraîneur Martin St-Louis teste ses nouveaux trios, notamment en plaçant le vétéran Chris Kreider aux côtés de Nick Suzuki et Cole Caufield.
Écoutez le descripteur des matchs du Tricolore de Cogeco Média, Martin McGuire, à ce sujet, vendredi, à Lagacé le matin.
«Je me garde juste des petites réserves sur Chris Kreider. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, dans la Ligue nationale, qui donnent des rôles aussi importants que premier, deuxième trio à des joueurs de 35 ans plus...»