Élections 2026

La campagne électorale de la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, fait face à des turbulences.
Après avoir connu des débats des chefs difficiles, voilà qu'un candidat, Louis-Charles Thouin, plonge le parti dans l'embarras pour avoir distribué des cadeaux contenant 20 $ lors d'un bingo.
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin faire le point sur la semaine difficile qu'a connue la première ministre sortante et la CAQ, vendredi, à Lagacé le matin.
Autres sujets abordés
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