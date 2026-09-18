Élections 2026

La campagne électorale de la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, fait face à des turbulences.

Après avoir connu des débats des chefs difficiles, voilà qu'un candidat, Louis-Charles Thouin, plonge le parti dans l'embarras pour avoir distribué des cadeaux contenant 20 $ lors d'un bingo.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin faire le point sur la semaine difficile qu'a connue la première ministre sortante et la CAQ, vendredi, à Lagacé le matin.

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