Rapprochement Canada-Europe

Le premier ministre canadien Mark Carney a livré un discours remarqué devant le Parlement européen à Strasbourg, jeudi.

Il y a proposé d'approfondir le partenariat entre le Canada et l'Union européenne dans des secteurs stratégiques comme les minéraux critiques et la défense, pour faire face aux menaces autocratiques et économiques.

Écoutez l'analyse de Jean-François Lépine, vendredi à Lagacé le matin.

Il revient également sur le conflit en Ukraine, à l'approche de la marque des quatre ans et demi de guerre, soulignant l'épuisement des ressources ukrainiennes face à l'intensification des frappes russes et le manque de pression internationale sur Moscou.