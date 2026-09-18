Contrer le «doomscrolling»

Pour lutter contre le doomscrolling (défilement anxiogène) et la baisse d'attention causée par les écrans, Singapour a mis en place le programme ReadSG.

Cette initiative récompense les citoyens qui lisent au moins 15 minutes par jour des livres physiques en leur offrant de la monnaie virtuelle échangeable sur une plateforme gouvernementale.

Frédéric Labelle explique que cette démarche s'appuie sur la ludification pour encourager la lecture.

Écoutez le expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, vendredi à Lagacé le matin.