Élections 2026

L'absence des principaux chefs politiques à Montréal depuis le début de la campagne électorale ne passe pas inaperçue.

Alors que la mairesse Soraya Martinez Ferrada interpelle les candidats sur les enjeux majeurs de la métropole, comme l'itinérance, la réponse des chefs demeure frileuse.

Conséquence: les partis politiques n'accordent que très peu d'attention à la métropole, sachant à l'avance quels châteaux forts l'emporteront.

La première ministre sortante, Christine Fréchette a même suggéré de rencontrer la mairesse en visioconférence, illustrant le peu de poids politique accordé à Montréal par rapport à des régions où la lutte est plus serrée.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé vendredi matin.

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