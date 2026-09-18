Bébé trouvé au campement Notre-Dame

À la suite de la découverte inquiétante d'un bébé au campement d'itinérants sur la friche Notre-Dame, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, réagit au micro de Patrick Lagacé.

Face aux embûches juridiques qui empêchent la Ville de faire appliquer son protocole de campement et au manque de soutien du gouvernement provincial en matière de santé mentale et de toxicomanie, elle envisage des recours légaux contre Québec.

Écoutez la réclamer plus de pouvoirs et de financement pour gérer l’itinérance, vendredi au micro de Patrick Lagacé.

Elle dénonce également le peu d'attention accordé à la métropole par les chefs politiques durant la campagne électorale.