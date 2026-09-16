D'Angine de Poitrine à Alphonse Bisaillon

Lou-Adriane Cassidy, Angine de Poitrine, Ariane Roy, Les Louanges, Alphonse Bisaillon et plusieurs autres personnalités québécoises figurent parmi les artistes ou groupes en nomination au gala de l'ADISQ.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp parler de ces nominations à l'ADISQ, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Elle en révèle plus sur les différentes catégories du gala musical, dans lesquelles les auteurs-compositeurs-interprètes sont nominés, certaines ayant rayonné chez nous et d'autres, à l'international.