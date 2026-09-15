La baisse d'intérêt des jeunes pour la politique s'explique en grande partie par un sentiment d'abandon face à l'inaccessibilité à la propriété et à la hausse généralisée du coût de la vie, selon le chroniqueur Stéphane Gendron.

Alors que l'âge moyen pour l'achat d'une première maison repousse sans cesse les limites, les politiques actuelles axées sur les aînés ou sur de simples crédits à l'achat ne répondent pas aux besoins fondamentaux de cette génération.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.