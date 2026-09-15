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Baisse d'intérêt des jeunes pour la politique

Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 15 septembre 2026 10:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?
Stéphane Gendron / Cogeco Média

La baisse d'intérêt des jeunes pour la politique s'explique en grande partie par un sentiment d'abandon face à l'inaccessibilité à la propriété et à la hausse généralisée du coût de la vie, selon le chroniqueur Stéphane Gendron.

Alors que l'âge moyen pour l'achat d'une première maison repousse sans cesse les limites, les politiques actuelles axées sur les aînés ou sur de simples crédits à l'achat ne répondent pas aux besoins fondamentaux de cette génération.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

«Le problème, c'est le "cash-down". Si tu n’as pas 100 000$ à mettre sur la table, tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas de financement. Tu as beau faire des mesurettes autour [...] les maisons sont inabordables. Quand la CAQ a mis son programme de logements abordables, ce n’est pas des logements qu'on veut, c'est des maisons!»

Stéphane Gendron

Autre sujet traité:

  • Rectification concernant l'ancienne mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

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