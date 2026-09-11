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Inquiétude et la zizanie dans les parcs

«Gang des trottinettes» à Lorraine: la police serre la vis

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 septembre 2026 08:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
«Gang des trottinettes» à Lorraine: la police serre la vis
«Gang des trottinettes» à Lorraine: la police serre la vis / Cogeco Média

Un groupe d'adolescents à trottinettes électriques sème l'inquiétude et la zizanie dans les parcs de Lorraine depuis quelques semaines.

Face aux plaintes de citoyens concernant des méfaits, de l'intimidation et des actes de violence et de vandalisme, les autorités policières ont intensifié leur présence sur le terrain, déployant des patrouilleurs à vélo et procédant à des arrestations dans ce dossier.

Des caméras de surveillance ont également été installées dans certains parcs ciblés afin de freiner les ardeurs de ces jeunes, dont les plus âgés inciteraient parfois des mineurs de 11 ans à commettre des infractions.

Écoutez le chroniqueur Carl Marchand aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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