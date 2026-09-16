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Attirer l'attention à coups de buzz médiatiques

Les entreprises ont-elles intérêt à nous alarmer sur leurs IA?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2026 16:00

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
Les entreprises ont-elles intérêt à nous alarmer sur leurs IA?
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Le sommet ALL IN, sur l'intelligence artificielle, a lieu actuellement et constitue le plus gros de la sorte au Canada.

Anciens employés, patrons et experts en intelligence ont levé des drapeaux rouges au cours des derniers jours.

La situation a mené notre chroniqueur Philippe Lacroix à présenter un article paru dans The Guardian se demandant si les entreprises ont un certain intérêt à inquiéter la population au sujet de l'IA et ainsi à «faire le buzz».

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Philippe Lacroix, soulever cette question au micro de Gino Chouinard, mercredi.

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