Attirer l'attention à coups de buzz médiatiques

Le sommet ALL IN, sur l'intelligence artificielle, a lieu actuellement et constitue le plus gros de la sorte au Canada.

Anciens employés, patrons et experts en intelligence ont levé des drapeaux rouges au cours des derniers jours.

La situation a mené notre chroniqueur Philippe Lacroix à présenter un article paru dans The Guardian se demandant si les entreprises ont un certain intérêt à inquiéter la population au sujet de l'IA et ainsi à «faire le buzz».

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Philippe Lacroix, soulever cette question au micro de Gino Chouinard, mercredi.