L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance un cri du cœur et concernant la crise de l'itinérance, qui coûte 1,1 milliard $ par année au Trésor public québécois, selon une étude dévoilée par l'organisation.

Plus précisément, chaque personne vivant dans la rue coûte en moyenne 95 000 $ par année en services de santé, d'hébergement, de justice et de finances publiques.

Écoutez la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.