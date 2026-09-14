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Au Québec

Itinérance: un coût de 1,1 milliard $ par année pour le Trésor public

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 14 septembre 2026 14:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Itinérance: un coût de 1,1 milliard $ par année pour le Trésor public
L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance un cri du cœur et concernant la crise de l'itinérance. / FollowTheFlow / Adobe Stock

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance un cri du cœur et concernant la crise de l'itinérance, qui coûte 1,1 milliard $ par année au Trésor public québécois, selon une étude dévoilée par l'organisation.

Plus précisément, chaque personne vivant dans la rue coûte en moyenne 95 000 $ par année en services de santé, d'hébergement, de justice et de finances publiques. 

Écoutez la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, faire le point, lundi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau.

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