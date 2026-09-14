L'enquête de WE Animals sur cinq fermes

Stéphane Gendron revient sur l'infiltration commise par l'organisme militant We Animals dans cinq fermes d'élevage au Québec.

Alors que des images d'animaux morts ou blessés ont choqué le public, Stéphane Gendron invite à relativiser ces révélations.

Selon lui, la mortalité fait partie de la réalité quotidienne des grands cheptels.

Il dénonce avec virulence les méthodes intrusives de ces militants, qu'il qualifie d'actes criminels, tout en rappelant que la majorité des producteurs respectent les normes et que des inspecteurs veillent déjà au grain.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntington, réagir à ce sujet, lundi au micro de Marie-Eve Tremblay.