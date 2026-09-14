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Le relâchement vestimentaire au travail

«Le confort est devenu le critère no 1, mais c'est pas beau sur tout le monde»

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 14 septembre 2026 11:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Le confort est devenu le critère no 1, mais c'est pas beau sur tout le monde»
Devrait-on exiger le retour de la cravate au bureau? / Adobe Stock

Le styliste Jean Airoldi aborde le relâchement vestimentaire au travail survenu après la pandémie.

Face au constat d'un laisser-aller généralisé, certaines entreprises prennent des mesures en engageant des stylistes pour inciter leurs employés à retrouver une certaine élégance.

Jean Airoldi rappelle que l'habit promeut la crédibilité et le respect au bureau, tout en soulignant qu'il est désormais possible de concilier le confort moderne et le style.

Les auditeurs réagissent vivement, partageant leur exaspération ou leurs habitudes vestimentaires en télétravail.

Écoutez Jean Airoldi, styliste, courtier immobilier, commenter à ce sujet, lundi à L'instinct Marie-Eve

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