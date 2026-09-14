Le styliste Jean Airoldi aborde le relâchement vestimentaire au travail survenu après la pandémie.

Face au constat d'un laisser-aller généralisé, certaines entreprises prennent des mesures en engageant des stylistes pour inciter leurs employés à retrouver une certaine élégance.

Jean Airoldi rappelle que l'habit promeut la crédibilité et le respect au bureau, tout en soulignant qu'il est désormais possible de concilier le confort moderne et le style.

Les auditeurs réagissent vivement, partageant leur exaspération ou leurs habitudes vestimentaires en télétravail.

Écoutez Jean Airoldi, styliste, courtier immobilier, commenter à ce sujet, lundi à L'instinct Marie-Eve.