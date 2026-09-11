Commémoration des attentats

25 ans après le choc qui a redessiné la géopolitique mondiale, les États-Unis et l'ensemble du continent américain se remémorent le 11 septembre 2001.
À Ground Zero, au Pentagone et en Pennsylvanie, on se recueille en ce vendredi, alors que le quart de siècle qui s'est écoulé dénote des changements importants tant aux États-Unis que dans le monde.
Découvrez les réactions face à ce triste anniversaire sur les ondes du 98.5.
Michel Létourneau, alors commissaire du projet Québec-New York 2001, et Claude Deschênes, journaliste culturel dépêché sur place à l'époque, se sont remémoré ce jour tragique qui a changé la face du monde.
Entre la confusion des premiers instants, la vision apocalyptique de l'effondrement des tours et le silence irréel qui a suivi dans la métropole, leurs souvenirs demeurent intacts et poignants.
Les contrecoups financiers des attentats du 11 septembre 2001, aux États-Unis, se sont fait ressentir pendant plusieurs années, selon le chroniqueur économique Alexandre Leblond.
Et les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux, comme le souligne le chroniqueur Frédéric Labelle.
Au Canada, le premier ministre a rendu hommage aux victimes des attentats. Mark Carney a reconnu dans une brève allocution qu'il s'agissait de l'un des jours les plus sombres de l'histoire et que les blessures sont encore douloureuses.
En pleine guerre commerciale, M. Carney a saisi cette occasion pour rappeler la solidarité du gouvernement canadien envers le peuple américain dès les premiers instants de la tragédie, qui a accueilli 224 avions et leurs passagers qui ne pouvaient atterrir aux États-Unis.