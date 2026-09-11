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Commémoration des attentats

11 septembre 2001: «Les États-Unis ont changé pour le pire» -Patrick Lagacé

par Cogeco Média | Modifié le 11 septembre 2026 à 11:00

11 septembre 2001: «Les États-Unis ont changé pour le pire» -Patrick Lagacé
11 septembre 2001: «Les États-Unis ont changé pour le pire» -Patrick Lagacé / Richard Drew / The Associated Press

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11 septembre 2001: «Les États-Unis ont changé pour le pire» -Patrick Lagacé

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Patrick Lagacé
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25 ans après le choc qui a redessiné la géopolitique mondiale, les États-Unis et l'ensemble du continent américain se remémorent le 11 septembre 2001.

À Ground Zero, au Pentagone et en Pennsylvanie, on se recueille en ce vendredi, alors que le quart de siècle qui s'est écoulé dénote des changements importants tant aux États-Unis que dans le monde.

Découvrez les réactions face à ce triste anniversaire sur les ondes du 98.5.

Michel Létourneau, alors commissaire du projet Québec-New York 2001, et Claude Deschênes, journaliste culturel dépêché sur place à l'époque, se sont remémoré ce jour tragique qui a changé la face du monde.

Entre la confusion des premiers instants, la vision apocalyptique de l'effondrement des tours et le silence irréel qui a suivi dans la métropole, leurs souvenirs demeurent intacts et poignants.

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11 septembre 2001: deux Québécois se souviennent de l'horreur à New York

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Patrick Lagacé
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Les contrecoups financiers des attentats du 11 septembre 2001, aux États-Unis, se sont fait ressentir pendant plusieurs années, selon le chroniqueur économique Alexandre Leblond.

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Le coût astronomique du 11 septembre: «C'est 60 fois le budget annuel du Québec»

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Patrick Lagacé
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Alexandre Leblond
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Et les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux, comme le souligne le chroniqueur Frédéric Labelle.

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11 septembre: comment la mémoire de la tragédie survit sur les réseaux sociaux

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Patrick Lagacé
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Frédéric Labelle
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Au Canada, le premier ministre a rendu hommage aux victimes des attentats. Mark Carney a reconnu dans une brève allocution qu'il s'agissait de l'un des jours les plus sombres de l'histoire et que les blessures sont encore douloureuses.

En pleine guerre commerciale, M. Carney a saisi cette occasion pour rappeler la solidarité du gouvernement canadien envers le peuple américain dès les premiers instants de la tragédie, qui a accueilli 224 avions et leurs passagers qui ne pouvaient atterrir aux États-Unis.

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