Commémoration des attentats

25 ans après le choc qui a redessiné la géopolitique mondiale, les États-Unis et l'ensemble du continent américain se remémorent le 11 septembre 2001.

À Ground Zero, au Pentagone et en Pennsylvanie, on se recueille en ce vendredi, alors que le quart de siècle qui s'est écoulé dénote des changements importants tant aux États-Unis que dans le monde.

Découvrez les réactions face à ce triste anniversaire sur les ondes du 98.5.

Michel Létourneau, alors commissaire du projet Québec-New York 2001, et Claude Deschênes, journaliste culturel dépêché sur place à l'époque, se sont remémoré ce jour tragique qui a changé la face du monde.

Entre la confusion des premiers instants, la vision apocalyptique de l'effondrement des tours et le silence irréel qui a suivi dans la métropole, leurs souvenirs demeurent intacts et poignants.