Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christian Bergeron en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Un animateur torontois d'un balado, SidSeixerio, s’alarme de la domination à venir des Canadiens de Montréal dans la LNH en raison à des signatures comme Kris Kreider.

Il estime que les Canadiens sont comme une forme d'intelligence artificielle qui est à des années-lumière des autres formations. Sacrebleu!

La controverse sportive de Sydney Sweeney

On parle de la controverse liée à la publicité de Sydney Sweeney pour une plateforme de paris sportifs.

Dans la publicité, Sweeney est nue et elle cache ses parties intimes et ses seins avec des objets sportifs.

Une foule d'athlètes féminines mondialement connues ont réagi avec vigueur envers ce genre de publicité rétrograde et hyper-sexualisée.