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Tournoi de golf du Tricolore

Canadiens de Montréal: «Un groupe qui déborde de confiance» -Jean-Michel Bourque

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Canadiens de Montréal: «Un groupe qui déborde de confiance» -Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque revenir sur le tournoi de golf des Canadiens de Montréal, mardi matin, à l'émission de Ptrick Lagacé.

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