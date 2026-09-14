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Élections 2026

Jour 19 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par 98.5 | Modifié le 14 septembre 2026 à 16:59

Jour 19 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
Les chefs des principaux partis en présence lors de l'élection 2026. / PC montage/Jacques Boissinot

C'est le calme avant la tempête dans la campagne électorale, lundi, alors que les chefs se préparent à s'affronter lors des débats télévisés, mardi, à TVA, et mercredi, à Noovo.

Louis Lacroix nous résume la 19ième journée de campagne...

À écouter

Jour 19 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes.

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