Attirer des milliards de dollars à Toronto

À l'approche d'un sommet majeur sur l'investissement à Toronto, le gouvernement canadien cherche à attirer jusqu'à 1000 milliards de dollars de nouveaux capitaux internationaux.

Pour séduire les plus grands gestionnaires de portefeuille au monde, un document stratégique intitulé le «Deal Book», regroupant plus de 160 projets d'infrastructures, de ressources naturelles et de pipelines considérés comme prêts pour l'investissement, circule actuellement auprès des décideurs financiers.

Face à l'instabilité perçue dans d'autres grands marchés, le Canada mise sur sa prévisibilité, sa stabilité politique et une volonté d'accélérer l'approbation de grands projets industriels pour convaincre les investisseurs étrangers.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.