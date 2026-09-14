Le premier trio

Les Canadiens de Montréal ont fait leur rentrée sur les allées de golf, lundi, quelques jours avant de le faire sur la patinoire.

Écoutez l'animateur Mario Langlois en compagnie de membres du premier trio: Tony Marinaro, Stéphane Waite et Louis Jean.

Et avec l'acquisition de Chris Kreider, le nouveau contrat de Zachary Bolduc et la prolongation de contrat de Martin St-Louis, il y a de l'ambiance et de la passion autour de la table.

À commencer par Tony Marinaro..