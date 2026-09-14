Le premier trio

Les Canadiens de Montréal ont fait leur rentrée sur les allées de golf, lundi, quelques jours avant de le faire sur la patinoire.
Écoutez l'animateur Mario Langlois en compagnie de membres du premier trio: Tony Marinaro, Stéphane Waite et Louis Jean.
Et avec l'acquisition de Chris Kreider, le nouveau contrat de Zachary Bolduc et la prolongation de contrat de Martin St-Louis, il y a de l'ambiance et de la passion autour de la table.
À commencer par Tony Marinaro..
«Une équipe qui a eu 106 points l'an passé... Un pointeur de 101 points (Suzuki)... Un marqueur de 51 buts (Caufield)... Un Slafkovsky qui en a marqué 30, avec 73 points... Une recrue comme Demidov qui a eu 62 points... Dobes, qui a eu la saison qu'il a eue... Lane Hutson qui a eu 78 points... Tu ajoutes le fait que Chris Kreider est là... Le noyau est un an plus expérimenté... Le staff aussi... Pourquoi pas? Je pense que le Canadien peut gagner la coupe. Je vais te le dire... Je les place dans les quatre favoris de la ligue»
Source: Louis Jean/Cogeco média
Marinano pense même que Kreider pourrait marquer 40 buts...
Pour sa part, Louis Jean souligne l'esprit de corps de l'équipe.
«Je couvre les Canadiens depuis le début des années 2000. Je n'a jamais vu ce qu'on voit actuellement. Je n’ai jamais vu une équipe qui y croit autant. Le monde veut venir à Montréal. Et ça se bouscule», dit-il.
La pression de faire encore mieux
Il y aura trois gardiens (Jakub Dobes, Samuel Montembeault, Jacob Fowler) au camp préparatoire, mais il ne faut pas s'attendre à un ménage à trois.
«Parmi les trois gardiens, c’est Dobes qui a le plus de pression», assure Waite.
Et il ne sera pas le seul...
Caufield (51 buts), Suzuki (101 points) et Hutson (78 points) auront de la pression pour faire mieux.
«Caufield aura beaucoup de pression, lui aussi, cette année», croit Waite.
«Suzuki va être encore meilleur cette année», pense Louis Jean.
Les autres sujets discutés
- Le Canadien est une équipe en constante progression avec un vestiaire solide;
- La plus grosse force du Tricolore, c’est d’avoir signé son noyau à un bon prix;
- Qui est l'attaquant de trop au sein du Top 6 avec l'arrivée de Chris Kreider?
Source: Stéphane Waite/Cogeco média