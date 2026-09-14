Maintenant évalué jusqu'à 1,5 milliard $

Des craintes de dépassements de coûts majeurs entourent le déploiement de SIFA (Système d'information finance et approvisionnement) du ministère de la Santé.

Évalué à 96 millions de dollars en 2022, le projet fait craindre à certains experts une facture pouvant grimper entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars.

Écoutez Sonia Dugas, vice-présidente finances à Santé Québec, faire le point, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Elle souligne notamment que le coût de la poursuite du projet est évalué à 329 millions de dollars. Selon elle, abandonner la transition coûterait encore plus cher aux contribuables: «Le statu quo, ça a aussi un coût.»