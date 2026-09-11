Philippe Lacroix patrouille le Web

Une nouvelle plateforme interactive propose une immersion historique unique.

911realtime.org permet de revivre les événements en temps réel à partir d'archives télévisuelles et radio d'époque synchronisée.

L'expérience se veut un outil pédagogique marquant pour faire comprendre le déroulement des événements et la couverture médiatique de l'époque.

Écoutez le chroniqueur Philippe Lacroix faire le point concernant ce site particulier, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.