Plusieurs promesses électorales

Gino Chouinard et Louis Lacroix analysent une semaine électorale chargée au Québec.
Les cinq principaux partis ont multiplié les annonces:
- La CAQ propose un soutien accru aux familles et des modèles standardisés d'écoles;
- Le PLQ vise l'embauche d'enseignants tout en réduisant la fonction publique;
- Québec solidaire mise sur le salaire minimum à 20 $ et l'alimentation scolaire;
- Le PQ prône la baisse de la taxe sur l'essence et un référendum;
- Tandis que le PCQ promet des baisses d'impôts majeures malgré des remous entourant certains candidats.
Écoutez le reportage de Louis Lacroix, chef du bureau politique pour Cogeco Media, au Québec maintenant avec Gino Chouinard.