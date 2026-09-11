 Aller au contenu
Plusieurs promesses électorales

Élections québécoises: tour d'horizon des engagements des cinq chefs

par 98.5

0:00
8:23

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 septembre 2026 15:31

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Élections québécoises: tour d'horizon des engagements des cinq chefs
Louis Lacroix / Cogeco Média

Gino Chouinard et Louis Lacroix analysent une semaine électorale chargée au Québec.

Les cinq principaux partis ont multiplié les annonces:

  • La CAQ propose un soutien accru aux familles et des modèles standardisés d'écoles;
  • Le PLQ vise l'embauche d'enseignants tout en réduisant la fonction publique;
  • Québec solidaire mise sur le salaire minimum à 20 $ et l'alimentation scolaire;
  • Le PQ prône la baisse de la taxe sur l'essence et un référendum;
  • Tandis que le PCQ promet des baisses d'impôts majeures malgré des remous entourant certains candidats.

Écoutez le reportage de Louis Lacroix, chef du bureau politique pour Cogeco Media, au Québec maintenant avec Gino Chouinard. 

Vous aimerez aussi

«Duhaime fixe un nouveau standard pour être député à l'Assemblée nationale...»
La commission
«Duhaime fixe un nouveau standard pour être député à l'Assemblée nationale...»
0:00
12:36
Carburant, logement et érablière: la revue politique de La Commission
La commission
Carburant, logement et érablière: la revue politique de La Commission
0:00
6:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des recommandations locales pour la journée J'achète un vin québécois
Rattrapage
Des vins d'ici
Des recommandations locales pour la journée J'achète un vin québécois
Produits en édition limitée: «Les marques veulent profiter de cet engouement-là»
Rattrapage
Technique de vente
Produits en édition limitée: «Les marques veulent profiter de cet engouement-là»
Pourquoi offre-t-on les clés d'une ville à certaines personnalités?
Rattrapage
Quelques coutumes démystifiées
Pourquoi offre-t-on les clés d'une ville à certaines personnalités?
«Je me suis bourré dans les betteraves»: Quand la faim de Pascal Cameron dérape
Rattrapage
Saison des récoltes
«Je me suis bourré dans les betteraves»: Quand la faim de Pascal Cameron dérape
11 septembre: un site web permet de revivre la journée minute par minute
Rattrapage
Philippe Lacroix patrouille le Web
11 septembre: un site web permet de revivre la journée minute par minute
Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec
Rattrapage
À l'approche de celui de Montréal
Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec
Album «Au coeur du pays»: «Ça évoque le chalet, l'automne, le foyer qui crépite»
Rattrapage
Hommage à Gilles Vigneault
Album «Au coeur du pays»: «Ça évoque le chalet, l'automne, le foyer qui crépite»
«J'ai chanté devant des milliers de personnes» -Catherine Beauchamp
Rattrapage
Karaoké extérieur des chansons de Céline
«J'ai chanté devant des milliers de personnes» -Catherine Beauchamp
«Le Web fait un travail de mémoire pour le 11 septembre 2001»
Rattrapage
Archives et témoignages
«Le Web fait un travail de mémoire pour le 11 septembre 2001»
«En 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine»
Rattrapage
Le journal des personnes en situation d'itinérance
«En 2026, L'Itinéraire ne fait pas d'argent avec la vente du magazine»
Quelques nouveautés musicales de la semaine
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques nouveautés musicales de la semaine
«Le choc est d'une violence inouïe, la tour se met à osciller» -Bruno Dellinger
Rattrapage
Survivant des attentats du 11 septembre 2001
«Le choc est d'une violence inouïe, la tour se met à osciller» -Bruno Dellinger
«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité
Rattrapage
18 ans après sa création
«Un mot pour Kevin» revient dans l'actualité
Un encadrement renforcé pour la revente de billets et des abonnements
Rattrapage
Dès samedi
Un encadrement renforcé pour la revente de billets et des abonnements