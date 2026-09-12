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Québec 2026

Jour 17 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 12 septembre 2026 à 17:00

Jour 17 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne/Jacques Boissinot

La santé, le transport en commun, l'éducation et la sécurité ont été au cœur de la 17e journée de la campagne électorale.

Écoutez le journaliste, Thomas Mercier, résumer la journée des chefs de parti.

À écouter

Jour 17 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

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