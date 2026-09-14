 Aller au contenu
Malgré les appels à en «ralentir» le développement

Donald Trump refuse de «perdre la guerre de l’IA»

par 98.5

0:00
4:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 septembre 2026 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Donald Trump refuse de «perdre la guerre de l’IA»
Frédéric Labelle / Cogeco Média

L’intelligence artificielle retient beaucoup l’attention ces derniers jours. Après qu’un ex-employé d’Anthropic ait publié une série de messages alarmistes, allant jusqu’à parler de la fin de l’humanité, le PDG lui-même a lancé un appel à ralentir. 

Dans un long texte publié samedi, Dario Amodei dit être convaincu des avantages de l'IA, mais ajoute qu'elle évolue à un rythme trop rapide pour que les chercheurs puissent poursuivre leurs travaux en toute sécurité.

Malgré ces appels à ralentir, le président américain Donald Trump croit que les États-Unis doivent continuer d’avancer, puisqu’ils sont en avance sur la Chine et qu’il ne veut pas perdre ce qu’il qualifie de guerre de l’intelligence artificielle.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur aux réseaux sociaux, au micro de Patrick Lagacé, lundi.

Autre sujet abordé

  • La France veut de nouveau tenter d’interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. 

Vous aimerez aussi

Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du lundi 14 septembre
Lagacé le matin
Spécial «qui fait bon ménage» | L’énigme du lundi 14 septembre
0:00
2:33
Rendez-vous médicaux manqués: «Il faut conscientiser les gens»
Lagacé le matin
Rendez-vous médicaux manqués: «Il faut conscientiser les gens»
0:00
6:38
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le courage de la plongeuse Lysanne Richard confondu avec l’IA
Rattrapage
Une vidéo devient virale
Le courage de la plongeuse Lysanne Richard confondu avec l’IA
Série «Sur le fil»: Pascale Renaud-Hébert inspirée par sa mère
Rattrapage
Itinérance
Série «Sur le fil»: Pascale Renaud-Hébert inspirée par sa mère
«Éric Duhaime étire son pouvoir de négociation à son maximum»
Rattrapage
Tramway et 3e lien
«Éric Duhaime étire son pouvoir de négociation à son maximum»
Cancer du sein et mastectomie: elle tatoue des mamelons pour aider les femmes
Rattrapage
Fondation Se reconstruire
Cancer du sein et mastectomie: elle tatoue des mamelons pour aider les femmes
Rassemblement de mi-campagne de la CAQ: «Le festival du malaise»
Rattrapage
Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux
Rassemblement de mi-campagne de la CAQ: «Le festival du malaise»
«Attache ta tuque! Ça va brasser en t...»: le message coloré de Christian Mbilli
Rattrapage
Moment historique pour la boxe québécoise
«Attache ta tuque! Ça va brasser en t...»: le message coloré de Christian Mbilli
Prolongation de contrat de plusieurs saisons pour Martin St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Deux annonces lors du tournoi de golf annuel
Prolongation de contrat de plusieurs saisons pour Martin St-Louis
«Jusqu'à 90 % des biens que nous consommons passent par le trafic maritime»
Rattrapage
Blocage des détroits stratégiques
«Jusqu'à 90 % des biens que nous consommons passent par le trafic maritime»
20 ans depuis la tragédie du Collège Dawson
Rattrapage
Les commentaires d'un ancien policier
20 ans depuis la tragédie du Collège Dawson
Piquée en pleine foule à Saint-Tite: «J'ai perdu le contrôle»
Rattrapage
Droguée à son insu
Piquée en pleine foule à Saint-Tite: «J'ai perdu le contrôle»
Membre associé de l’UE: «J’ai fait des appels, le Canada ne veut pas»
Rattrapage
Révélations du Wall Street Journal
Membre associé de l’UE: «J’ai fait des appels, le Canada ne veut pas»
Rendez-vous médicaux manqués: «Il faut conscientiser les gens»
Rattrapage
«No show» en santé
Rendez-vous médicaux manqués: «Il faut conscientiser les gens»
Projet informatique et dépassement de coûts: «Santé Québec nous a menti»
Rattrapage
Monsef Derraji a tenté d'obtenir des informations
Projet informatique et dépassement de coûts: «Santé Québec nous a menti»
«On va remercier Donald Trump de nous avoir forcés à se diversifier»
Rattrapage
Le Canada membre associé de l'Union européenne?
«On va remercier Donald Trump de nous avoir forcés à se diversifier»
Campagne électorale et nouveaux sondages: «Ça chauffe en tabarouette»
Rattrapage
Une course à trois se dessine
Campagne électorale et nouveaux sondages: «Ça chauffe en tabarouette»