Malgré les appels à en «ralentir» le développement

L’intelligence artificielle retient beaucoup l’attention ces derniers jours. Après qu’un ex-employé d’Anthropic ait publié une série de messages alarmistes, allant jusqu’à parler de la fin de l’humanité, le PDG lui-même a lancé un appel à ralentir.

Dans un long texte publié samedi, Dario Amodei dit être convaincu des avantages de l'IA, mais ajoute qu'elle évolue à un rythme trop rapide pour que les chercheurs puissent poursuivre leurs travaux en toute sécurité.

Malgré ces appels à ralentir, le président américain Donald Trump croit que les États-Unis doivent continuer d’avancer, puisqu’ils sont en avance sur la Chine et qu’il ne veut pas perdre ce qu’il qualifie de guerre de l’intelligence artificielle.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur aux réseaux sociaux, au micro de Patrick Lagacé, lundi.

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